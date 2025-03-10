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Руководство Великобритании увидело угрозу своим интересам в диалоге между Россией и США по разрешению украинского конфликта, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной", – рассказали там.

Вероятная потеря Украины подорвет планы Британии по созданию в Европе "русофобского пояса государств-лимитрофов" и организации морской блокады России, уверены в СВР. Кроме того, Лондон раздражен поступками американского лидера Дональда Трампа, который не только ведет диалог с Москвой как со сверхдержавой, но и "демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам".

При этом Великобритания старается укрепить Украину на фоне давления со стороны США, а также обещает направить войска, авиацию и ракеты, несмотря на кризис в экономике. Но британские политики признают, что эти намерения невозможны без сохранения американской помощи, добавили в СВР.

"Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове", – заключили в пресс-службе российской разведки.

Ранее в зарубежных СМИ назвали "странной ситуацией" будущие переговоры между США и Украиной. Представители двух стран должны встретиться в Саудовской Аравии, но переговоры могут рассматриваться Киевом как возможность для шантажа и затягивания времени со стороны Вашингтона. Журналисты предполагают, что Трамп будет добиваться уступок, которые будут выгодны России.

