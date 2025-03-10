Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проблема Украины не будет решена без полной ликвидации неофашистского режима президента страны Владимира Зеленского и националистических военизированных формирований. Об этом News.ru сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, комментируя запланированные переговоры Украины и США в Саудовской Аравии.

По словам парламентария, если не решить проблему Украины сейчас, то через несколько лет в мире разгорится новый вооруженный конфликт. При этом Миронов выразил сомнение, что у американского президента Дональда Трампа получится найти решение вопроса. Единственная сила, способная добиться устойчивого мира, – ВС РФ, подчеркнул депутат.

Если переговоры с США потерпят неудачу, то Украина вряд ли сможет что-то исправить, отмечает радио КП со ссылкой на издание Economist. По мнению неназванного украинского чиновника, в случае провала Вашингтон навяжет Киеву то, что решит он и Москва.

Все, в том числе и Соединенные Штаты, хотят видеть от Украины демонстрацию мира на предстоящих переговорах, отметил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. Он считает важным определиться с тем, желают ли урегулирования члены режима Зеленского.

Встреча украинской и американской делегаций запланирована на 11 марта в Саудовской Аравии. При этом Зеленский не будет участвовать в переговорах.

СМИ указывали, что предстоящие контакты могут рассматриваться как возможность для шантажа, затягивания времени и попыток Трампа добиваться выгодных для России уступок. Журналисты назвали встречу "странной ситуацией".