Bloomberg: спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву для встречи с Путиным

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Evelyn Hockstein

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву, где планирует встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщила в соцсети X журналист Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

Конкретные сроки визита Уиткоффа в Россию и детали предполагаемых переговоров не уточняются.

Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал февральский телефонный разговор Путина и Трампа достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.

По информации зарубежных СМИ, советники Трампа намечают схемы смягчения антироссийских санкций, в том числе ограничений цен на нефть. При этом обсуждения гарантий безопасности США для Украины пока приостановлены.

Дата встречи Путина и Трампа еще не назначена, отмечал глава американского Госдепа Марко Рубио.