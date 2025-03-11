Захарова не исключила контакты с представителями США в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

РФ не исключает возможных контактов с американской стороной в ближайшие дни. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня на Украине.

Трамп выступил с таким заявлением после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, в рамках которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Лидер США добавил, что американские дипломаты рассчитывают провести переговоры с российскими коллегами 11 или 12 марта, чтобы обсудить условия возможного перемирия.