CNN: возможная встреча Уиткоффа с Путиным в Москве не подтверждена

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Возможная встреча спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве не подтверждена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее журналист Bloomberg Аннмари Хордерн предположил, что спецпосланник Трампа может посетить российскую столицу для встречи с Путиным, однако точные сроки визита Уиткоффа он не назвал.

В свою очередь, издание Axios писало, что спецпосланник Трампа может встретиться с президентом России в четверг, 13 марта. Журналист Барак Равид отмечал, что тот сначала 11 марта проведет встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. На следующий день Уиткофф примет участие в переговорах о заложниках в Газе, а затем якобы прилетит в Москву для встречи с Путиным.

Глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявлял, что дата встречи Путина и Трампа пока не назначена. При этом российский лидер говорил, что с удовольствием встретится с американским коллегой. Путин отмечал, что для этого есть обоюдное желание, однако встречу необходимо тщательно подготовить.