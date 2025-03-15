Трамп назначил Келлога спецпосланником по Украине, курирующим связи с Зеленским

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET

Американский президент Дональд Трамп назначил отставного американского генерала Кита Келлога спецпосланником по Украине. Он будет курировать контакты Вашингтона с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководством Киева. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения", – объяснил он.

Ранее СМИ сообщили, что российская сторона не желает видеть Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Как подчеркнул источник журналистов, Келлог является бывшим генералом США, который оказался слишком близким к Киеву. В Москве считают спецпосланника Трампа "проукраински настроенным", сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе России. Он заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Вашингтона.

Между тем зарубежные издания писали, что Россия передала американской стороне требования для заключения сделки по Украине, а также для возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом конкретный список требований не разглашался.

