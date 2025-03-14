Песков не подтвердил информацию об отстранении Келлога от переговоров

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что советника американского президента по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров по просьбе России. Он заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Вашингтона.

"Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, это решение США, кого назначать на переговоры.

Ранее СМИ сообщили, что российская сторона не желает видеть Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Как подчеркнул источник журналистов, Келлог является бывшим генералом США, который оказался слишком близким к Киеву. В Москве считают спецпосланника Трампа "проукраински настроенным", сказал он.

Кроме того, зарубежные издания писали, что Россия передала американской стороне требования для заключения сделки по Украине, а также для возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом конкретный список требований не разглашался.

