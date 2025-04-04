Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово из-за атаки БПЛА

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В подмосковном селе Стремилово после попытки атаки БПЛА было повреждено остекление домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

Как подчеркнул глава округа, жертв и пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.

"Над территорией муниципального округа Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречной в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления", – написал Собакин.

В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника над Московским регионом. Всего ПВО сбила за ночь 107 украинских БПЛА над российскими регионами.