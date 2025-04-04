Минобороны: ВСУ за сутки нанесли 6 ударов по энергообъектам РФ

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За прошедшие сутки киевский режим совершил 6 атак по энергообъектам РФ. Об этом заявили Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

В ночь с 3 на 4 апреля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области украинский БПЛА повредил два газопровода. В результате удара в домах прекращено газоснабжение. Помимо этого, после третьего удара ВСУ по области жители Климовского района остались без электричества. Также в Климовском районе после атаки дронов оборвались провода, после чего десятки домов остались без электроснабжения.

Утром 4 апреля в результате атаки беспилотника был поврежден газопровод в Котовске Тамбовской области, вследствие чего прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

Также 4 апреля в 08:10 украинский БПЛА ударил по энергообъекту в Липецкой области. В результате произошедшего прервано электроснабжение бытовых потребителей в регионе.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении уже более двух недель продолжают бить по энергообъектам в России, не обращая внимания на публично принятые украинским президентом Владимиром Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта.

Ранее ВСУ два раза намеренно атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области. В ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора.