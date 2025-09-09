09 сентября, 13:39Политика
Более 18 тысяч жителей регионов подали заявления на голосование в Москве
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
Более 18 тысяч жителей регионов подали заявления для участия в голосовании в Москве на выборах губернаторов и других глав субъектов. Об этом рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев по видеосвязи в ходе заседания Общественной палаты.
Булаев посетил один из экстерриториальных участков, который расположен во флагманском центре госуслуг в ТРЦ "Афимолл Сити". Зампредседателя подчеркнул, что подобная возможность проголосовать с территории столицы предоставляется гражданам впервые.
Как, в свою очередь, отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, городская система электронного голосования готова к будущим выборам.
"Несмотря на то что в Москве выборов в этом году нет и мы только помогаем организовать процесс волеизъявления и наблюдения за ним для наших коллег из регионов, члены всех избирательных комиссий детально погружены во все правовые и технические нюансы", – сказала Кириллова.
Процесс голосования и дальнейшего подсчета голосов упростят современные технологии. Уже это поспособствует укреплению доверия к избирательной системе, уточнил замруководителя столичного департамента информационных технологий Владислав Шишмарев.
По его словам, одной из подобных технологий является защита информации с помощью ключей шифрования и расшифрования.
Жители регионов могут отдать свои голоса 12, 13 и 14 сентября в Москве. Адреса всех 14 экстерриториальных участков можно найти на специальной странице на mos.ru.
В день голосования на участок нужно принести паспорт. Помимо этого, рекомендуется иметь при себе распечатываемую часть заявления с портала "Госуслуги".
Сам процесс голосования будет надежно защищен. Для этого, помимо ключей шифрования, будут использоваться блокчейн и анонимайзер.
