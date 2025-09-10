Общественная палата: Москва полностью готова к голосованию жителей из регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичная избирательная система полностью готова к голосованию жителей из российских регионов. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Он напомнил, что в единый день голосования в городе будут открыты 14 экстерриториальных участков, на которых жители 19 регионов смогут принять участие в выборах губернаторов.

Специально для этого московская избирательная система перестроилась под новые требования. Сотрудники комиссий ждут будущих избирателей, подавших соответствующее заявление.

"Вместе с тем надо учитывать, что планы – а тем более долгосрочные – имеют свойство меняться. А кто-то вообще может передумать голосовать прямо на участке – такие случаи не редкость, люди иногда приходят и забирают бюллетень с собой", – подчеркнул Ковалев.

По его словам, итоговое количество избирателей может отличаться, к чему комиссия отнесется с пониманием. Председатель Общественной палаты уточнил, что Москва организовала "домашние выборы" для иногородних, однако право голосовать остается за ними.

К настоящему моменту ЦИК на портале "Госуслуги" приняла около 18 тысяч заявлений от жителей других регионов. Экстерриториальные участки будут работать в столице 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00.

Для выборов в Москве обновили электронные терминалы. Каждое устройство защищено от возможных провокаций. Аппараты также стали более функциональными по сравнению с теми, которые использовались в городе при прошлом голосовании.

В ходе электронного голосования будут использоваться блокчейн, анонимайзер и ключи шифрования. Подобные меры гарантируют, что никто не сможет проголосовать вместо тезки или человека из соседней строчки списка.

