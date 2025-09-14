Избирательные участки открылись в столице в третий день выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице в третий день выборов открылись 14 экстерриториальных избирательных пунктов.

Они будут работать с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут жители 19 субъектов РФ, в которых проходят выборы глав регионов. Среди них – избиратели из Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашии и Севастополя.

Ранее зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в Общественном информационном центре сообщал, что за первые два дня голосования, 12 и 13 сентября, в столице проголосовали более 11 600 избирателей из регионов.

Свой выбор иногородние россияне могут сделать при помощи специальных терминалов, которые предоставляют доступ к цифровым бюллетеням. Система использует технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты анонимны и надежно защищены.

Кроме того, россияне могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, столица создала отличную возможность, чтобы гости из регионов могли выбрать удобный участок, приехать туда и проголосовать.