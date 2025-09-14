Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Заявление Евросоюза о выборах в Севастополе является грубым вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"В Евросоюзе вновь назвали выборы в российском Севастополе нарушением норм международного права, подчеркнув, что не признают их результаты. Еврочиновники повторяют дежурные мантры о территориальной целостности Украины, полностью игнорируют волеизъявление жителей Крыма и Севастополя", – приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии ГД.

Депутат подчеркнул, что западникам давно пора понять, что их мнение не сможет повлиять на результаты выборов в Севастополе. По его словам, жители города 11 лет назад убедительно высказались за возвращение в состав РФ.

"В Евросоюзе лучше бы вспоминали о праве и его нормах, когда украинские нацисты совершили теракт на Крымском мосту, когда пытались нанести по Крыму и Севастополю ракетные удары – западным же оружием", – заметил парламентарий.

Однако тогда представители ЕС предпочли промолчать, а то и вовсе поддержать украинские атаки, напомнил Пискарев.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия была вынуждена в 2014 году поддержать жителей Крыма и Севастополя. По его словам, иные шаги означали бы, что страна "отдает их на растерзание".

Вместе с тем российский лидер отмечал, что РФ сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввели западные страны после крымских событий.

