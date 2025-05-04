Путин заявил, что РФ была вынуждена в 2014 году поддержать Крым и Севастополь

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Россия была вынуждена в 2014 году поддержать жителей Крыма и Севастополя. Об этом заявил Владимир Путин в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент опубликован в телеграм-канале ВГТРК.

"Потому что другой способ поведения означал бы отдать их (крымчан и севастопольцев. – Прим. ред.) на растерзание", – высказался глава государства.

Подписывая Минские соглашения, РФ надеялась на их соблюдение, но партнеры "просто надули", отметил российский лидер и добавил, что страна с осторожным доверием относилась к договоренностям с западными государствами. По его словам, Запад использовал соглашения, чтобы "выиграть время для сколачивания" украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.

Ситуацию с Минскими соглашениями Путин назвал опытом для России, который следует учитывать в будущем.

Он также считает, что страна сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввели западные страны после крымских событий. Россия, по сути, сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, уточнил российский лидер. По его мнению, это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане.

Более того, продолжил Путин, Запад говорит одно, а делает совершенно другое. Это было понятно с самого начала 2000-х годов.

Путин уверен, что своевременные решения и тщательная подготовка к каждому шагу необходимы в особенности в нынешнее время. При этом он назвал опасным момент, когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов.

Ранее глава государства назвал Россию нацией победителей. С его слов, проигравшие стороны пытаются "что-то навязать или извратить".

При этом "кто-то из коричневого интернационала" поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у россиян растворить память о подвигах народа, указал Путин и уточнил, что это делается для вычищения России, потери ее идентичности, собранности, силы и единства.