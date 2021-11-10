Стоимость биткойна обновила исторический максимум

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Стоимость биткойна в ходе торгов в очередной раз обновила исторический максимум.

Согласно данным биржи Binance, биткойн по состоянию на 17:42 растет на 0,62% за последние сутки, что суммарно равно 68,32 тысячи долларов. Несколькими минутами ранее криптовалюта торговалась на уровне 69 тысяч долларов за единицу, что является рекордным значением.

Накануне стоимость биткойна впервые превысила 67 тысяч долларов в ходе торговой сессии.

Бизнесмен Олег Дерипаска в октябре 2021 года призвал Банк России развивать криптовалюты в стране. По его мнению, РФ должна инвестировать в данное направление наравне с США.

