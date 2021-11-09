Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Стоимость биткойна впервые превысила 67 тысяч долларов в ходе торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По данным на 02:33 по московскому времени, рост данной криптовалюты составил 7,16% и достиг показателей в 67,57 тысячи долларов. Таким образом, биткойн вновь обновил исторический максимум.

Ранее рекордный рост биткойна фиксировался в октябре. Тогда его стоимость достигла 66,033 тысячи долларов. В середине месяца криптовалюта выросла на 4,14%, в какой-то момент ее стоимость превышала 60,39 тысячи долларов.

Еще один рекорд биткойн побил 5 октября: тогда его курс превысил 50,22 тысячи долларов впервые с 7 сентября.