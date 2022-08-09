Суд арестовал экс-гендиректора РКСС Мельника

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Столичный суд арестовал бывшего генерального директора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мельника арестовали на срок 1 месяц 23 суток. Под стражей он пробудет до 2 октября.

По части 1 статьи 201.1 Уголовного кодекса России мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Созданная в 2007 году РКСС занималась экспортом решений РФ в сфере кибербезопасности. Позднее организация обеспечивала кибербезопасность в стране.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника "Аэрофлота" Дмитрия Федоткина, обвиняемого в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.

Уголовное дело о госизмене передали в суд для его рассмотрения по существу.

