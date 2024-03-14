Путин наградил государственными наградами актеров Александра Михайлова и Валерия Баринова

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Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы народного артиста России Валерия Баринова и орденом Александра Невского народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что Баринова и Михайлова наградили за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получили артист театра "Современник" Иван Стебунов и артист "Ленкома" Марка Захарова Антон Шагин.

Ранее российский лидер наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова.

До этого Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артисту Родиону Газманову. Аналогичные благодарности также получили лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова, музыкант Вероника Кожухарова и другие деятели культуры.

"Золотая рыбка": Валерий Баринов