Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры Родиону Газманову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов.

Также благодарность получили композитор, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова, музыкант Вероника Кожухарова, скульптор, член Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Андрей Коробцов и артистка Аглая Шиловская.

В конце октября Владимир Путин наградил орденом Почета российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Согласно указу российского лидера, артист награжден за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого президент РФ подписал указ о награждении президента Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Жапаров получил орден за серьезный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

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