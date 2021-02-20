В Москве по делу о взятке арестован начальник отдела Центральной энергетической таможни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд в Москве арестовал начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) России по подозрению в получении взятки, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
"По ходатайству следствия начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни, подозреваемый в получении взятки в размере 11 миллионов рублей, заключен под стражу", – говорится в сообщении ведомства.
Марковская уточнила, что расследование дела продолжается.
По данным следствия, в ноябре 2019 года ЦЭТ заключила контракт с подрядной организацией на выполнение капитального ремонта одного из зданий в Москве. В январе 2021 года подозреваемый потребовал у представителя компании-подрядчика передать ему 11 миллионов рублей из перечисленных ранее в качестве оплаты по госконтракту за беспрепятственное принятие строительно-монтажных работ со стороны ЦЭТ. В случае отказа передать ему указанную сумму фигурант пригрозил, что не примет выполненные подрядчиком работы и инициирует расторжение контракта, из-за чего организация попадет в реестр недобросовестных подрядчиков.
Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ в момент передачи первой части взятки в размере двух миллионов рублей.
Ранее суд Москвы вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей. Экс-главный бухгалтер дипломатического представительства Наталия Журавлева получила шесть лет колонии.
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