В США не смогли казнить 73-летнего серийного убийцу

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В штате Айдахо не смогли казнить 73-летнего серийного убийцу Томаса Юджина Крича, сообщает издание KiviTV.

Крича осудили 50 лет назад, его приговорили к казни с использованием смертельной инъекции. Однако через час после объявленного времени казни медицинская бригада заявила, что им не удалось попасть в вену преступника.

В данный момент администрация штата обдумывает дальнейшие действия. Отмечается, что возле здания администрации собралось несколько активистов, которые протестуют против проведения казни.

Крич был заключен в тюрьму в 1974 году, когда его признали виновным в пяти убийствах в трех штатах. Ему назначили пожизненное заключение, однако в 1981 году он избил до смерти своего сокамерника, который был инвалидом. Именно за это преступление ему позже и назначили смертную казнь.

Ранее в американском штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Власти штата утверждают, что данный метод является быстрым и безболезненным, так как человек после подачи газа теряет сознание, вслед за чем у него происходит остановка сердца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что казнь американского заключенного чистым азотом чудовищна для ХХI века и свидетельствует о плачевной ситуации с правами человека в США.