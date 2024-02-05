Суд Китая приговорил к смертной казни австралийского писателя по обвинению в шпионаже

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Китайский суд приговорил к смертной казни австралийского писателя Ян Хэнцзюня, который обвиняется в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

В соцсети Х (бывшая Twitter) она написала, что правительство страны шокировано вынесенным в Пекине приговором. Она также добавила, что смертную казнь заменят за пожизненное лишение свободы, если Хэнцзюнь в течение двух лет не совершит серьезных преступлений.

По информации телеканала ABC, китайского посла в Канберре вызвали в МИД Австралии для разъяснений.

Писателя задержали в январе 2019 года. Его поместили под домашний арест, мужчина находился под постоянным наблюдением. Тогда сообщалось, что его подозревают в угрозе национальной безопасности.

Позже китайские власти выдвинули ему официальное обвинение в шпионаже.

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