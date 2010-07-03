Австралийского писателя в Китае обвинили в шпионаже

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Власти Китая выдвинули официальное обвинение китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. Его подозревают в шпионаже.

По словам главы МИД Австралии Мэрис Пэйн, австрийское правительство пока не получило дополнительную информацию относительно задержания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Писателя задержали в январе текущего года. Его поместили под домашний арест, Ян Хэнцзюнь находился под постоянным наблюдением. Тогда сообщалось, что его подозревают в угрозе национальной безопасности.

Зимой китайский суд приговорил к смертной казни канадца. У него также должны конфисковать все личное имущество.

Роберта Ллойда Шелленберга задержали в 2014 году и проговорили к 15 годам тюремного заключения. По сведениям китайских СМИ, он имеет отношение к международному наркотрафику.