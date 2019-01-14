Канадца казнят в Китае за контрабанду наркотиков

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Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни.

"Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда, передает РИА Новости.

Канадца Роберта Ллойда Шелленберга задержали в 2014 году и проговорили к 15 годам тюремного заключения. По данным китайских СМИ, он играет не последнюю роль в международном наркотрафике. Ряд изданий также не исключает, что решение о казни Шелленберга может быть связано с арестом финдиректора Huawei в Канаде.

В начале декабря 2019 года стало известно, что финансового директора компании Huawey Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана.