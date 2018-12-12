Финансового директора Huawei выпустили под залог

12 декабря, 09:45
Фото: АР/Mark Schiefelbein
Канадский суд выпустил под залог финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США.
По данным агентства Bloomberg, муж Ваньчжоу вместе с ее друзьями и бывшими коллегами внес залог в размере 10 миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США) наличными. Таким образом она может отбывать арест у себя дома в Ванкувере. При этом она обязана сдать властям паспорта Китайской народной республики и Гонконга.
В начале декабря стало известно, что Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. При этом член правления Huawei Чэнь Лифан спустя несколько дней заявил, что компания не располагает информацией о противоправных действиях ее финансового директора. Посольство Китая в Канаде выразило протест по поводу задержания Мэн Ваньчжоу и назвало произошедшее нарушением прав человека.
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