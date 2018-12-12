Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12 декабря, 09:45

Финансового директора Huawei выпустили под залог

происшествия за рубежом технологии

Фото: АР/Mark Schiefelbein

Канадский суд выпустил под залог финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США.

По данным агентства Bloomberg, муж Ваньчжоу вместе с ее друзьями и бывшими коллегами внес залог в размере 10 миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США) наличными. Таким образом она может отбывать арест у себя дома в Ванкувере. При этом она обязана сдать властям паспорта Китайской народной республики и Гонконга.

В начале декабря стало известно, что Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. При этом член правления Huawei Чэнь Лифан спустя несколько дней заявил, что компания не располагает информацией о противоправных действиях ее финансового директора. Посольство Китая в Канаде выразило протест по поводу задержания Мэн Ваньчжоу и назвало произошедшее нарушением прав человека.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать