Захарова назвала чудовищной казнью заключенного в США чистым азотом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Казнь заключенного в США чистым азотом чудовищна для ХХI века и свидетельствует о плачевной ситуации с правами человека в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова прокомментировала казнь американского заключенного, которая впервые в истории США была совершена чистым азотом. По мнению официального представителя МИД РФ, подобная казнь – чудовищная и страшная.

По мнению Захаровой, эта ситуация говорит о плачевном положении прав человека на Западе, несмотря на то, что сами США нередко вмешиваются в дела других стран.

"А когда представители Госдепартамента США или кто-нибудь из Белого дома - пресс-секретарь или их уполномоченный по правам человека скажут, что так нельзя? Ведь они же каждый месяц тыкают всем, буквально каждой стороне на нашей планете, что у них что-то не так с пенитенциарной системой или с правами человека".

В четверг, 25 января, американский заключенный Кеннет Смит был казнен с помощью чистого азота. Он был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство тысячу долларов. Сообщник был казнен в 2010 году. Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась.