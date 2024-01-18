Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича в столичном СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Посол США Линн Трейси приехала к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже, в московское СИЗО "Лефортово". Об этом заявили в телеграм-канале американского посольства в России.

В сообщении диппредставительства сказано, что власти Штатов делают все для того, чтобы российская сторона освободила журналиста. Также в посольстве подчеркнули, что Гершкович благодарит друзей, близких и сторонников за поддержку.

В конце марта 2023-го сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты, обвиняемому в шпионаже. Арест Гершковичу продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

Владимир Путин при этом назвал некорректным утверждение, что Гершкович находится под стражей "без суда и следствия". Он отметил, что Москва не отказывалась передать Гершковича США, однако считает нужным договариваться об этом. По его словам, диалог идет непростой, американская сторона должна услышать российскую и принять компромиссное решение.



Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal