Суд в Китае приговорил бывшего чиновника к смертной казни за крупные взятки

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Суд в Китае приговорил бывшего вице-губернатора провинции Ляонин Ван Давэя к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания за взятки на общую сумму более 555 миллионов юаней (около 78,3 миллиона долларов. – Прим. ред.). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Также Ван Давэя приговорили к пожизненному лишению политических прав и конфискации имущества. По истечении двухлетнего срока казнь будет заменена на пожизненное лишение свободы без возможности сокращения срока и условно-досрочного освобождения.

Известно, что чиновник использовал свое служебное положение в интересах компаний и частных лиц, получая от них деньги и другие материальные ценности напрямую или через посредников.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР провело обыски в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Как писали журналисты, обыски прошли в рамках дела о причастности к коррупции.

Также отмечалось, что это первый случай в американской истории, когда правоохранительные органы предъявляют обвинения действующему мэру города.