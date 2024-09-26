NBC: ФБР проводит обыски в доме мэра Нью-Йорка Адамса по делу о коррупции

Фото: 123RF/serezniy

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проводят обыски в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках дела о причастности к коррупции, передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, это первый случай в американской истории, когда правоохранительные органы предъявляют обвинения действующему мэру города.

Ранее в СМИ сообщали, что мэру Нью-Йорка собираются предъявить уголовные обвинения. При этом журналистам не было известно, в чем планируется обвинить Адамса.

В ноябре прошлого года американка обвинила Адамса в сексуализированном нападении. Женщина заявила, что он сделал это в 1993 году. Она обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных. В офисе мэра заявили, что Адамс не знает заявительницу и отрицает ее слова.