Глава СК предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь в РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", –цитирует главу СКР ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Возглавить рабочую группу он предложил вице-спикеру ГД Ирине Яровой.

При этом в Конституционном суде России заявили, что отменять мораторий на смертную казнь в стране недопустимо.

