В Совфеде РФ призвали не спекулировать на теме смертной казни

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас попросил граждан не спекулировать по поводу возможной отмены моратория на смертную казнь. Об этом сенатор сообщил в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на сайт КС РФ, где опубликовано выступление председателя суда.

Вместо этого он призвал подробно изучить заявление председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где последний утверждал, что отмену моратория на смертную казнь нельзя осуществить без изменения Конституции РФ.

Ранее Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил создать рабочую группу по изучению закона по поводу использования смертной казни и по теме миграционной политики. Как он уточнил, в группу войдут представители всех партий и руководители профильных ведомств.

Возможную отмену моратория на смертную казнь начали активно обсуждать после теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли здание.

Спецслужбы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей теракта. Общее количество погибших в результате теракта достигает 139 человек, а ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человека.

