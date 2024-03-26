КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни

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Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В инстанции объяснили, что в контексте обсуждения этой проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ, поэтому комментироваться не будет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании выступил с идеей создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. По его словам, в группу войдут представители всех политических фракций и руководители профильных комитетов.

Возможную отмену моратория на смертную казнь начали активно обсуждать после теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел вечером 22 марта. Неизвестные с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Президент обратил внимание, что не только медики, но и простые граждане оказывали первую помощь и доставляли пострадавших в медучреждения.

Спецслужбы и правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей теракта. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человека.