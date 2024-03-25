Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о смертной казни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль сейчас не обсуждает возможную отмену моратория на смертную казнь. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии", – сказал он, отвечая на вопрос по поводу обсуждений на данную тему, которые обострились после теракта в "Крокус Сити Холле".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что РФ отомстит всем причастным к теракту, вне зависимости от страны происхождения и их статуса.

Трагедия в "Крокусе" произошла 22 марта, когда туда ворвались вооруженные люди, открывшие огонь по посетителям. Позднее их задержали, а Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых и направил их в СИЗО. Сейчас известно о 137 погибших, еще 182 человека пострадали.