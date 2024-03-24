Медведев назвал всех причастных к теракту в "Крокусе" легальными целями возмездия РФ

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Российская сторона отомстит всем причастным к теракту в "Крокус Сити Холле", вне зависимости от страны происхождения и статуса преступников. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

"Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель", – заявил Медведев.

Он также опубликовал песню группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в концертном зале "Крокуса".

Спасательная операция в здании была завершена накануне вечером. В настоящий момент продолжается поисковая операция, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. За сутки из-под завалов достали 133 тела.

Нападение террористов на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали возгорание. По последним данным, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Накануне подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Злоумышленников задержали в Брянской области.

Неравнодушные москвичи продолжают собираться около "Крокус Сити Холла"