В ГД предложили создать рабочую группу по смертной казни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании выступил с идеей создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в группу войдут представители всех политических фракций и руководители профильных комитетов. Возглавить рабочую группу он предложил вице-спикеру ГД Ирине Яровой, а также предложил войти туда главе думского комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможную отмену моратория на смертную казнь. Подобные обсуждения обострились после теракта в "Крокус Сити Холле".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо неизвестных с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая участников преступления.

По последним данным, число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали. Владимир Путин поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям в результате теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.