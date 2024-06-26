Зорькин: Конституционный суд РФ уверен в недопустимости смертной казни

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Отменять мораторий на смертную казнь недопустимо, уверены в Конституционном суде РФ. Соответствующий доклад председателя Валерия Зорькина появился на официальном портале инстанции.

Документ подготовили в преддверии международной конференции "Защита прав и конституционный контроль".

"Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры. <...> Но есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости <...> смертной казни", – поясняется в нем.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил создать рабочую группу по изучению закона по поводу использования смертной казни и по теме миграционной политики. Как он уточнил, в группу войдут представители всех партий и руководители профильных ведомств.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал граждан не спекулировать по поводу возможной отмены моратория.

