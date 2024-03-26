ОП РФ не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь

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Общественная палата (ОП) РФ не собирается вести обсуждение по поводу отмены моратория на смертную казнь. Об этом сообщила ТАСС секретарь палаты Лидия Михеева.

По ее словам, данная тема уже давно решена российским правопорядком. Она указала, что отказ от смертной казни является одним из главных достижений РФ.

"Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать", – объяснила Михеева.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал подробно изучить заявление председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где сказано, что отмену моратория на смертную казнь нельзя осуществить без изменения Конституции РФ.

При этом в Конституционном суде (КС) России воздержалисьот комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил создать рабочую группу по изучению закона по поводу использования смертной казни и по теме миграционной политики. Как он уточнил, в группу войдут представители всех партий и руководители профильных ведомств.

Возможную отмену моратория на смертную казнь начали активно обсуждать после теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли здание.

Общее количество погибших в результате теракта достигает 139 человек, а ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человека.

Спецслужбы и силовики задержали по делу 11 человек.

Четырех непосредственных участников теракта уже отправили под стражу до 22 мая. Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили машину злоумышленникам. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. Спустя время, 26 марта, отправили под стражу восьмого фигуранта дела.

