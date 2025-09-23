Форма поиска по сайту

23 сентября, 12:18

Политика

Краснов назвал невозможным возвращение смертной казни в России

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом заявил кандидат на пост председателя Верховного суда, генпрокурор Игорь Краснов, передает РИА Новости.

"Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", – сказал Краснов, отвечая на соответствующий вопрос в Совфеде.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил Владимиру Путину просьбу рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что эта тема не обсуждается в Кремле.

Он назвал точку зрения Путина по поводу отмены моратория последовательной и хорошо известной. Инициативу Миронова также раскритиковал сенатор Андрей Клишас.

В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь

