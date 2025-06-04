Песков назвал позицию Путина по мораторию на смертную казнь последовательной

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал точку зрения Владимира Путина по поводу моратория на смертную казнь в России последовательной и хорошо известной.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал просьбу лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова к главе государства рассмотреть вопрос отмены моратория.

Миронов напомнил, что Конституционный суд (КС) установил мораторий на смертную казнь в 2009 году, так как это было одним из основных условий для приглашения РФ в Совет Европы. Однако из-за утраты актуальности международных обязательств он призвал пересмотреть данный вопрос.

Парламентарий уверен, что в условиях угроз национальной безопасности возникает необходимость переоценки правовых механизмов противодействия терроризму, а также усиления мер защиты суверенитета и безопасности граждан.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал Миронова за эту просьбу и напомнил, что, согласно конституции, президент РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина.