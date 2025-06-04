Клишас раскритиковал обращение Миронова об отмене моратория на смертную казнь

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал просьбу лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова к Владимиру Путину рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", – подчеркнул Клишас в своем телеграм-канале.

Сенатор также напомнил, что, согласно конституции, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина.

Миронов же до этого отмечал, что Конституционный суд (КС) установил мораторий на смертную казнь в 2009 году, поскольку это было одним из главных условий для приглашения России в Совет Европы.

По словам парламентария, из-за утраты актуальности международных обязательств, на которые опирался КС в своих решениях, РФ необходимо пересмотреть вопрос смертной казни.

Миронов уверен, что в условиях угроз национальной безопасности появляется необходимость переоценки правовых механизмов противодействия терроризму, усиления мер защиты суверенитета и безопасности граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле. В Конституционном суде России, в свою очередь, подчеркнули, что отменять мораторий на смертную казнь в стране недопустимо.

При этом, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения , почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни, 26% предложили оставить мораторий без изменений, а еще 15% считают, что казнь необходимо отменить.