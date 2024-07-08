МИД РФ: мораторий на смертную казнь в РФ действует, и его должны соблюдать

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Вопрос о возможности снятия моратория на смертную казнь вновь поднялся в российском обществе в последнее время, особенно после теракта в "Крокус Сити Холле". Тем не менее позиция по этой теме, сформулированная Конституционным судом РФ, сохраняется – мораторий действует, и его должны соблюдать. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева.

Глава ведомства напомнил, что мораторий был установлен в то время, когда РФ стала членом Совета Европы. Это было одним из обязательств, которое Россия взяла на себя.

На данный момент ситуация по этому вопросу зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии, добавил Лукьянцев.

"В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов – надо дождаться", – заключил представитель МИД РФ.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, в некоторых случаях ее нужно применять.

Тем не менее в Конституционном суде России подчеркнули, что отменять мораторий на смертную казнь в стране недопустимо.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из них должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

