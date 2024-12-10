Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях СВО

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В России не снимают мораторий на смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации, отметил Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы живем в каких реалиях – проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимает этот вопрос", – добавил он.

В стране, наоборот, стремятся повысить гуманность, резюмировал президент.

Отменять мораторий на смертную казнь недопустимо, уверены в Конституционном суде РФ.

Общественная палата тоже не собирается вести обсуждение по поводу введения смертной казни. Секретарь Лидия Михеева отметила, что данная тема уже давно решена российским правопорядком. Она указала, что отказ от смертной казни является одним из главных достижений России.

