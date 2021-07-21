В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство России использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.

Представитель Кремля добавил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно и в дополнительных мерах нет необходимости.

Так Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus.

Ранее сообщалось, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

Партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что помехи во время телефонного разговора обычно объясняются безобидными причинами, однако иногда свидетельствуют о нежелательном подключении к разговору третьих лиц. Он отметил, что главным признаком того, что телефон прослушивается, является высокая скорость разрядки батареи.

Эксперт также порекомендовал обращать внимание на сильное нагревание трубки во время разговора. Это особенно актуально, если раньше подобного не происходило. Мясоедов пояснил, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и для лучшей маскировки включаются только в нужные моменты.

Помимо нагрузки на электронные компоненты самого телефона, программы прослушки также задействуют канал связи, повышая расход трафика. Особенно это ощутимо при попытках шпионить за перепиской.