Песков прокомментировал драку в Крыму

15:19
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет специальной информации об инциденте с дракой в Симферополе, передает "Газета.ру".
По его словам, эти вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел.
"Это вопрос скорее нашей Росгвардии и нашей полиции. Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, частные инциденты", – сказал Песков.
Он добавил, что роли не играет, принимали ли участие в конфликте кавказцы, поскольку все они являются гражданами России.
Представитель Кремля напомнил, что, если кто-то оказывает неповиновение представителям органов правопорядка, это приравнивается к незаконным действиям.
Ранее телеграм-каналы писали о драке между несколькими мужчинами в Симферополе. По их данным, оппонентами кавказцев стали спортсмены местной секции борьбы.
Инцидент пресекли сотрудники ППС, которые находились на маршруте патрулирования. Среди пострадавших был правоохранитель.
Инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве. Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся. Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.
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