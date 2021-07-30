Песков прокомментировал драку в Крыму

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет специальной информации об инциденте с дракой в Симферополе, передает "Газета.ру".

По его словам, эти вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел.

"Это вопрос скорее нашей Росгвардии и нашей полиции. Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, частные инциденты", – сказал Песков.

Он добавил, что роли не играет, принимали ли участие в конфликте кавказцы, поскольку все они являются гражданами России.

Представитель Кремля напомнил, что, если кто-то оказывает неповиновение представителям органов правопорядка, это приравнивается к незаконным действиям.

Ранее телеграм-каналы писали о драке между несколькими мужчинами в Симферополе. По их данным, оппонентами кавказцев стали спортсмены местной секции борьбы.

Инцидент пресекли сотрудники ППС, которые находились на маршруте патрулирования. Среди пострадавших был правоохранитель.

Инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве. Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся. Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.