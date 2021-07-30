В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/AP Photo/Ilya Timin
В Карелии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
"Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет", – написал он.
Также Парфенчиков подчеркнул, что период аномально жаркой и сухой погоды позади.
"Однако обращаю ваше внимание, что в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами", – добавил глава региона.
Режим ЧС был введен в Карелии 21 июля. Спасатели эвакуировали из населенных пунктов более 600 человек. Ситуацию контролировал глава МЧС России Евгений Зиничев.
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 15 тысяч гектаров
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