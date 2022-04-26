Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожар на территории нефтебазы в Брянске полностью потушен. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что возгорание было ликвидировано в 07:19 по московскому времени во вторник, 26 апреля.

Пожар произошел накануне ночью. По уточненным данным, загорелись резервуары. В результате никто не пострадал.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара. Ведомство собирается возбудить уголовное дело, в рамках которого будут приняты меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

