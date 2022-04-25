Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива – Минэнерго РФ

Фото: ТАСС/Наталья Каштанова

Минэнерго РФ сообщило об отсутствии угроз для поставок топлива потребителям Брянской области после пожара на нефтебазе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Местные нефтебазы в полном объеме обеспечивают запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям. Восстановление объекта и динамика оптовых цен находятся на особом контроле топливного штаба Минэнерго РФ.

При этом запасы дизеля в Брянской области достигают 15 суток, по бензину – превышают 20 суток.

В ведомстве добавили, что в результате пожара основные запасы топлива не пострадали, было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом. В настоящее время осуществляется ликвидация последствий.

Ночью 25 апреля в Брянске произошел пожар на территории нефтебазы. Как уточняется, загорелись резервуары на территории объекта. В результате никто не пострадал.

