Суд арестовал подозреваемого в убийстве хоккеиста в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве хоккеиста в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Мужчину арестовали до 24 июня 2022 года. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Ход расследования дела контролируется прокуратурой Москвы.

Трагедия случилась возле кафе на Николоямской улице в Москве в ночь на 24 апреля. Между 23-летним хоккеистом и задержанным произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар ножом в грудь. От полученного ранения спортсмен скончался на месте.

Позднее следствие выступило с ходатайством об аресте задержанного мужчины 1984 года рождения.

