Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве хоккеиста в столице

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Следствие просит суд арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве молодого человека на Николоямской улице в столице. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

По ее словам, правоохранители задержали мужчину 1984 года рождения, ему предъявлено обвинение.

"На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы. Сегодня следствие ходатайствует перед Таганским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Иванова.

По информации источника агентства, погибшим является российский хоккеист Роман Дидур. Вместе с друзьями молодой человек праздновал день рождения. Конфликт с подозреваемым у спортсмена произошел возле кафе, куда он с компанией планировал зайти поесть. В ходе словесной перепалки задержанный нанес хоккеисту ножевое ранение, от которого тот скончался.

