Воспитателей ульяновского детсада после ЧП представят к госнаградам

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Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских, слова которого приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

"Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательнице детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины", – заявил Русских.

Он также отметил отважность младшего воспитателя детского сада Елены Карповой. По его словам, благодаря ее действиям были спасены жизни других детей. Русских пожелал ей скорейшего выздоровления.

26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.

28 апреля в регионе объявлен днем траура по погибшим в детском саду.

